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The Eurasia Daily news agency

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Minsk responded to the "Theory of Victory" voiced in NATO

Minsk responded to the "Theory of Victory" voiced in NATO

Minsk strongly condemns the so-called "Victory Theory" presented in NATO. This was announced today, October 14, by the press secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Belarus Ruslan Varankov.

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