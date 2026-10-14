Minsk strongly condemns the so-called "Victory Theory" presented in NATO. This was announced today, October 14, by the press secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Belarus Ruslan Varankov.
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