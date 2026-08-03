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ДумаТВ

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В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов

В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов

В России предложили реформировать систему блокировки банковских счетов. Среди инициатив — внедрение системы оценки рисков «Светофор», раскрытие роли искусственного интеллекта при блокировках и публикация статистики ошибочных решений.

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