30-летняя модель Анастасия Решетова устроила трогательное поздравление для своего старшего сына. 16 октября Ратмиру, первенцу звезды соцсетей от 43-летнего рэпера Тимати (Тимура Юнусова), исполнилось семь лет.
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