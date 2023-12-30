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Мировое обозрение

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Байден пугает прямым вмешательством США в конфликт на Украине

Байден пугает прямым вмешательством США в конфликт на Украине

В письменном заявлении президента США Джо Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома, говорится, что Соединённые Штаты не смогут поставлять Киеву вооружения без одобрения Конгрессом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году, а ставки в вооружённом конфликте «выходят далеко за пределы Украины», затрагивая НАТО.

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