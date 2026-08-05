🇷🇺🔥🇺🇦 Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море, — Минобороны ▪️«Герань-4 Сикер» нанесли ударов ещё по пяти сухогрузам врага в районе Николаева и в Черноморской операционной зоне.
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🇷🇺🔥🇺🇦 Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море, — Минобороны ▪️«Герань-4 Сикер» нанесли ударов ещё по пяти сухогрузам врага в районе Николаева и в Черноморской операционной зоне.
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