В Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой и члена Государственного совета Китайской Народной Республики Шэнь Ицинь.
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