Popcaketv

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ХО Team выпустили тизер своего сериала про подростков-супергероев

ХО Team выпустили тизер своего сериала про подростков-супергероев

Самая популярная Tik Tok команда в мире выходит на новый уровень — это уже не ролики для соцсетей, а полноценный сериал! 12 июля на Youtube появился официальный тизер “Something supernatural in High School”, совсем скоро его можно будет посмотреть в полном формате.

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