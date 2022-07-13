ХО Team выпустили тизер своего сериала про подростков-супергероев

Самая популярная Tik Tok команда в мире выходит на новый уровень — это уже не ролики для соцсетей, а полноценный сериал! 12 июля на Youtube появился официальный тизер “Something supernatural in High School”, совсем скоро его можно будет посмотреть в полном формате.
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