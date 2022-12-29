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Виктория Синицина: «Когда целиком отдаешься спорту, на личную жизнь уже не остается времени. В детстве я часто думала, что упускаю что-то из-за большого количества спорта»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, поделилась мнением о совмещении спортивной карьеры и личной жизни.

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