В Белгородской области ПВО сбила три беспилотника

РИАМО - 16 окт. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три беспилотника самолетного типа.
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