НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В 14 районах Воронежской области введен высокий класс пожарной опасности

В 14 районах Воронежской области введен высокий класс пожарной опасности

В Бобровском, Бутурлиновском, Каменском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Подгоренском, Репьёвском, Семилукском и Хохольском районах, а также в Нововоронеже, установлен высокий класс пожарной опасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх