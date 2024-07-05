В 14 районах Воронежской области введен высокий класс пожарной опасности

В Бобровском, Бутурлиновском, Каменском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Подгоренском, Репьёвском, Семилукском и Хохольском районах, а также в Нововоронеже, установлен высокий класс пожарной опасности.
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