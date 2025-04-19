«Союз МС-26» с экипажем возвращается на Землю

Успешно отделился от Международной космической станции, начав процесс возвращения на Землю, космический корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также астронавтом NASA Дональдом Петтитом.
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