«МЮ» предложил 45+5 млн фунтов за Брэнтуэйта, «Эвертон» хочет 65-70 млн

В июне «МЮ» предлагал 35 миллионов фунтов за 22-летнего защитника «Эвертона» и сборной Англии. Как сообщает журналист Daily Mail Крис Вилер, клуб из Манчестера теперь готов заплатить 45 млн и предлагает еще 5 млн в виде бонусов.