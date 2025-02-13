Ежедневное употребление популярного продукта на завтрак связали со снижением риска ракового заболевания

Врачи из Гарвардского университета обнаружили, что люди, употребляющие не менее двух порций йогурта в неделю, могут снизить риск развития рака толстой кишки, вызываемого бактериями, на 20 процентов, пишет Daily Mail.
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