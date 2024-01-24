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В Новороссийске повысят цену проезда некоторых маршрутов общественного транспорта

В Новороссийске повысят цену проезда некоторых маршрутов общественного транспорта

Стоимость поездки на автобусах с индексом "М" составит 38 рублей.Сегодня стало известно, что в Новороссийске с 1 февраля произойдёт увеличение стоимости проезда на муниципальном транспорте по некоторым маршрутам города.

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