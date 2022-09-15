Мэрия Новосибирска ремонтирует Красный проспект, находящийся на гарантии

На участке Красного проспекта сняли верхний слой – дорогу собрались ремонтировать осенью. Реконструкция этого отрезка улицы по нацпроекту «БКД» прошла в 2018 году и на нее еще действует гарантия, однако компания-подрядчик признана банкротом.