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Мэрия Новосибирска ремонтирует Красный проспект, находящийся на гарантии

Мэрия Новосибирска ремонтирует Красный проспект, находящийся на гарантии

На участке Красного проспекта сняли верхний слой – дорогу собрались ремонтировать осенью. Реконструкция этого отрезка улицы по нацпроекту «БКД» прошла в 2018 году и на нее еще действует гарантия, однако компания-подрядчик признана банкротом.

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