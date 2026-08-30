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Культурология.рф

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Арт: «Я сделала глупость»: Почему звезда «Экипажа» Ирина Акулова отдала сыну пенсию, сбежала из Москвы и в 70 лет решилась на пластику

Арт: «Я сделала глупость»: Почему звезда «Экипажа» Ирина Акулова отдала сыну пенсию, сбежала из Москвы и в 70 лет решилась на пластику

Обычно, Москва притягивает всех и не отпускает. Но с советской актрисой Ириной Акуловой все произошло наоборот.

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