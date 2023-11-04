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Псковская область получит 1 млрд рублей на строительство моста и дорог

Псковская область получит 1 млрд рублей на строительство моста и дорог

ПСКОВ, 4 ноября, ФедералПресс. Федеральный центр выделит региону более 1 млрд рублей. Деньги будут направлены на благоустройство прилегающей к аэровокзалу площади и дорожного полотна от Крестовского шоссе до здания аэровокзала, на ремонт участка платной дороги Усвяты – Невель и на строительство пешеходного моста через реку Пскову.

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