Псковская область получит 1 млрд рублей на строительство моста и дорог

ПСКОВ, 4 ноября, ФедералПресс. Федеральный центр выделит региону более 1 млрд рублей. Деньги будут направлены на благоустройство прилегающей к аэровокзалу площади и дорожного полотна от Крестовского шоссе до здания аэровокзала, на ремонт участка платной дороги Усвяты – Невель и на строительство пешеходного моста через реку Пскову.
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