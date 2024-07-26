Свистопляску в Краматорске устроил Искандер: промзона, техника, пункт дислокации ВСУ и еще сотня ТЦКшников

Прилетело очень хорошо, сообщает информационный ресурс. Есть данные, что прилет пришелся по промзоне, на территории которой формирования армии киевского режима организовали стоянку военной техники и был организован пункт дислокации личного состава.
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