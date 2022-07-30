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«Милан» заплатит за де Кетеларе 36 млн евро с учетом бонусов. Завтра хавбек прилетит на медосмотр

«Милан» завершает работу над трансфером полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит 36 млн евро с учетом бонусов.

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