В ЦБ ответили на вопрос о том, будет ли в России деноминация

Деноминация национальной валюты в России не планируется, для нее нет экономических предпосылок. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель председателя Банка России Сергей Белов, курирующий вопросы наличного денежного обращения.
Деноминация национальной валюты в России не планируется, для нее нет экономических предпосылок. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель председателя Банка России Сергей Белов, курирующий вопросы наличного денежного обращения.
Свежие комментарии