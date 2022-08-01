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В ЦБ ответили на вопрос о том, будет ли в России деноминация

Деноминация национальной валюты в России не планируется, для нее нет экономических предпосылок. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель председателя Банка России Сергей Белов, курирующий вопросы наличного денежного обращения.

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