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Новости Липецка

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Ночью Липецкая область оказалась среди регионов, атакованных БПЛА

Ночью Липецкая область оказалась среди регионов, атакованных БПЛА

Липецкая область вошла в список регионов, над которыми минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники.

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