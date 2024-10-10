Заказное дело – инспектор Гусев отрицает вину в ДТП с подростками под Новосибирском

Скандал, связанный с инспектором ГАИ из Мошково, продолжает набирать обороты. В 2021 году Александр Гусев вместе с напарником задержал трех выходцев из Азербайджана, которые оказали активное сопротивление.
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