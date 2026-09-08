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The Eurasia Daily news agency

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The Hungarian Foreign Ministry suddenly decided to expel a group of Russian diplomats from the country

The Hungarian Foreign Ministry suddenly decided to expel a group of Russian diplomats from the country

The Hungarian authorities have decided to expel 10 Russian diplomats. This was announced today, September 8, by the head of the Hungarian Foreign Ministry, Anita Orban.

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