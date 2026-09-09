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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» забила 22+ гола в первых 5 матчах сезона впервые с 1950-го

У «Барселоны» самое результативное начало сезона с середины прошлого века. Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Фейеноорд» в Лиге чемпионов – 5:1.

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