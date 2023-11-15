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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Венгеру не нравится, что в Лиге 1 много иностранных тренеров: «Это связано не с качеством французских специалистов, а скорее с личностью владельцев клубов»

Венгеру не нравится, что в Лиге 1 много иностранных тренеров: «Это связано не с качеством французских специалистов, а скорее с личностью владельцев клубов»

«Не думаю, что пропорция в настоящее время справедлива, она немного завышена во Франции. То, что есть определенная доля иностранных тренеров, – это нормально, потому что они привносят свежие идеи.

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