Последствия атаки БПЛА в ночь на 11 сентября: уничтожено 777 дронов, есть повреждения, погибшие и пострадавшие

В ночь на пятницу, 11 сентября 2026 года, силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ отразили массированную атаку украинских дронов.
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