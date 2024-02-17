Родители рассчитывают на бюджетное поступление ребенка

До 40% родителей рассчитывают на бесплатное поступление своего ребенка в вуз. Они делают ставку на репетиторов, готовы вкладывать в это существенные деньги в расчете, что потом удастся сэкономить на высшем образовании.
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