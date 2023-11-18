"За что семь лет - я упростила ход следствия", - срок художнице осуждает весь оппозиционный мир

Виктор zz

Дебилизм какой-то! Власть собственными руками создает себе проблемы! Кто знал эту художницу до приговора? А теперь она - известный всем герой, "пострадавший борец с режимом"! Посадили бы на 15 суток и штрафанули прилично - никто бы про нее и не знал вообще!