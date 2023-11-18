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"За что семь лет - я упростила ход следствия", - срок художнице осуждает весь оппозиционный мир

"За что семь лет - я упростила ход следствия", - срок художнице осуждает весь оппозиционный мир

Politiki.net Поставлена точка в деле художницы и что немаловажно активистки Александры Скочиленко.

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Комментарии
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Генрих
Собчачку бы туда же...за пособничество!. Твари...
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1 час.
ЛК
Леонид Калашников
Правильно дали .
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1 час.
Виктор zz
Дебилизм какой-то! Власть собственными руками создает себе проблемы! Кто знал эту художницу до приговора? А теперь она - известный всем герой, &quot;пострадавший борец с режимом&quot;!  Посадили бы на 15 суток и штрафанули прилично - никто бы про нее и не знал вообще!
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35 мин.

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