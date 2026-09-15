The "Maid" star got into a new scandal after a nude photo shoot with balls and bats

The star of the TV series "Euphoria" and "White Lotus", as well as the painting "Maid", American actress Sydney Sweeney again ran into a wave of criticism not only from social media users, but also professional athletes after a nude photo shoot with sports equipment.
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