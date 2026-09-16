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Калужские новости

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В Калуге 16 сентября наблюдали яркое гало

В Калуге 16 сентября наблюдали яркое гало

Астрономы отмечают, что гало, наблюдавшееся в Калуге 16 сентября, отличалось большим количеством деталей16 сентября в Калуге наблюдали яркое гало - вторичное свечение вокруг солнца, в виде круга.

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