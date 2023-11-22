Видео:Бывший вагнеровец описал встречу с основателем ЧВК Пригожиным

Один из бывших участников ЧВК «Вагнер», Вячеслав Колесов, который ранее сражался с украинскими нацистами в зоне специальной военной операции (СВО), описал свою первую встречу с основателем компании Евгением Пригожиным в декабре 2022 года, которая произошла в одной из российских колоний.