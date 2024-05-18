Россиянин Магомедов уступил американцу Миксу в бою за титул Bellator

Магомед Магомедов второй раз в карьере проиграл Патрику Миксу.Pr Scr youtube.com/@BellatorMMA--> Россиянин Магомед Магомедов уступил американскому бойцу Патрику Миксу в главном поединке турнира Bellator Champions Series 2.
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