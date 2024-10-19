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Кому закон не писан

Кому закон не писан

Массовое безответственное словоблудие в интернете закончится на следующий день после того, как за это начнут серьезно наказывать.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Тщательный фильтр информации в СМИ и в инете должен быть! Нужно строгое наказание за ложную информацию.
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Если врут политики, чиновники всех уровней, то почему народу нельзя? Есть с кого пример брать...
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12 час.
Кошмар
Цензура должна запрещать враньё. А про воровство никто тебе писать не запрещает. Лишь бы писал доказательно.
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9 час.

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