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Киев пытается спровоцировать лобовое столкновение России и НАТО: Антонов оценил последние призывы в США

Киев пытается спровоцировать лобовое столкновение России и НАТО: Антонов оценил последние призывы в США

На Западе все чаще звучат призывы о наращивании военной помощи Украине. Русский посол дал ответ на провокации лобового столкновения России и НАТО, что совершает Киев.

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