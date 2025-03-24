Главные новости Владимира и Владимирской области 23 марта

Главные новости Владимирской области за 23 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. «Космический поезд» Илона Маска пролетел над Владимирской областью Вереница спутников Starlink известного американского предпринимателя Илона Маска пролетела над Россией сегодня ночью.