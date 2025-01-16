Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей россиян в 2024 году

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В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 утечек баз данных с более чем 710 млн записей о русских. Глава ведомства Андрей Липов отметил сокращение абонентов с множеством сим-карт.

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