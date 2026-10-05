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Новости Тамбова

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"Семейный пикник" в Тамбове собрал более 150 жителей

"Семейный пикник" в Тамбове собрал более 150 жителей

Ежегодная акция по благоустройству "Семейный пикник" прошла в Тамбове в четвертый раз. В уборке территории пляжа Ласковского карьера приняли участие более 150 человек  Волонтёры, среди которых были молодые семьи, работающая молодёжь, студенты вузов и ссузов, а также школьные отряды, провели комплексную работу.

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