"Семейный пикник" в Тамбове собрал более 150 жителей

Ежегодная акция по благоустройству "Семейный пикник" прошла в Тамбове в четвертый раз. В уборке территории пляжа Ласковского карьера приняли участие более 150 человек Волонтёры, среди которых были молодые семьи, работающая молодёжь, студенты вузов и ссузов, а также школьные отряды, провели комплексную работу.