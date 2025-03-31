В Совбезе РФ опасаются создания в стране анклавов мигрантов, которые не подчиняются законам

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин заявил, что в ряде российских регионов не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую наблюдаются проблемы с действием в полном объёме российских законов.
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