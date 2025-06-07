Киллер убил четверых человек в Подмосковье. Как совершенное по ошибке преступление обернулось для него пожизненным сроком?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных — и среди них есть осужденные, чьи истории по-своему уникальны.
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