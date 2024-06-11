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Царьград

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В России процветает нелегальный интернет-рынок алкоголя

В России процветает нелегальный интернет-рынок алкоголя

В 2023-м году нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков в России подскочил сразу на 60%.По оценкам президента компаний интернет-торговли Артема Соколова нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков в стране достиг 80 миллиардов рублей.

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