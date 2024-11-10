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Царьград

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Скрытые цели СВО: США понимают и боятся - Шкурлатов объяснил, в чём глобальный расчёт

Противостояние Москвы и Киева - это не только об украинском кризисе, но и о глобальном расчёте, который предопределяет судьбу влияния Запада.

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