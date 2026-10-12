Настя Приходько отказалась от украинского языка. Знатно переобуваются артисты

Известная украинская певица Настя Приходько отказалась от украинского языка. Артисты из соседней страны один за другим начали переобуваться по мере ухудшения ситуации.
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