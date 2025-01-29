ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Мерзавка чудовищная🤮💩💩чемодан вокзал казахстан🤬🤬🤬тварь🤮🤮🤮Приезжая из Казах...
  • Виктор Хованов
    Наша задача поддержать эту многовековую традицию.Александр Прохано...
  • Виктор Хованов
    Александр Прохано...

"Это задело мои религиозные чувства": как Мухаммад решил сэкономить и подставил братьев

"Это задело мои религиозные чувства": как Мухаммад решил сэкономить и подставил братьев

Русский Колоколъ Квартирный скандал в Санкт-Петербурге теперь обсуждает весь Северный Кавказ – почему это провокация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина Сергеева
Поражаюсь - не платят коммуналку на Кавказе. А откуда берут деньги на содержание коммунальных служб ?!Как несправедливо , у нас только ее заплати, например, за свет, приедут и отключат. Там тоже отключают?
Ответить
5 час.
Александр Зиборов
Удивительное написано в статье: &quot;На Кавказе считается дурным тоном платить по коммунальным счетам. И в Чечне, и в Дагестане долги миллиардные – на 1 мая 2024 года совокупная дебиторская задолженность потребителей за услуги ресурсоснабжающих организаций по Северному Кавказу составила астрономическую сумму в 34 миллиарда рублей. На эти деньги можно по десятку новых школ построить в Чечне, Ингушетии и Дагестане. А историю с Абхазией и её долгами за свет вообще вспоминать не хочется...&quot; Почему чужие банкеты за наш счёт?..
Ответить
4 час.
Александр Зиборов
Россия - щедрая душа. Жаль, не к русским...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх