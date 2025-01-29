"Это задело мои религиозные чувства": как Мухаммад решил сэкономить и подставил братьев

Поражаюсь - не платят коммуналку на Кавказе. А откуда берут деньги на содержание коммунальных служб ?!Как несправедливо , у нас только ее заплати, например, за свет, приедут и отключат. Там тоже отключают?

Александр Зиборов

Удивительное написано в статье: "На Кавказе считается дурным тоном платить по коммунальным счетам. И в Чечне, и в Дагестане долги миллиардные – на 1 мая 2024 года совокупная дебиторская задолженность потребителей за услуги ресурсоснабжающих организаций по Северному Кавказу составила астрономическую сумму в 34 миллиарда рублей. На эти деньги можно по десятку новых школ построить в Чечне, Ингушетии и Дагестане. А историю с Абхазией и её долгами за свет вообще вспоминать не хочется..." Почему чужие банкеты за наш счёт?..