Почти 400 тысячам многодетных матерей пересчитают пенсии

Около 400 тысяч многодетных матерей получат перерасчёт своих пенсионных выплат. Законопроект, предложенный Министерством труда Российской Федерации, отменяет ограничение в шесть лет на учёт периода ухода за ребёнком в пенсионном стаже.
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