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Итальянец отдал $40 000 за золотой шильдик на свой Lamborghini Urus

Как всегда у богатых свои причуды. Автомобильное издание "Клаксон" рассказало как один итальянский автовладелец дорогущего спортивного кроссовера Lamborghini Urus недавно заказал для этой своей "ласточки" золотой шильдик отделанный бриллиантами.

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