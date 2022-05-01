Итальянец отдал $40 000 за золотой шильдик на свой Lamborghini Urus

Как всегда у богатых свои причуды. Автомобильное издание "Клаксон" рассказало как один итальянский автовладелец дорогущего спортивного кроссовера Lamborghini Urus недавно заказал для этой своей "ласточки" золотой шильдик отделанный бриллиантами.