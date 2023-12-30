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Удары 29 декабря на Украине поразили заводы и дислокации наемников

Удары 29 декабря на Украине поразили заводы и дислокации наемников

Массированные ракетные удары по территории Украины 29 декабря поразили дислокацию наемников в Львовской области, а также военные объекты, среди которых заводы «Укроборонпрома» в Харькове и Киеве, порт и расчеты ПВО в Одессе.

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