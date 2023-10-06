Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин

В интервью радио Sputnik Алла Храпунова, куратор и эксперт проекта "Мошеловка", рассказала о самом распространенном виде мошенничества в сфере бытовых услуг в России, связанном с ремонтом стиральных машин.
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