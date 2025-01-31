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В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина

В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Информация о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на одну ступень с Адольфом Гитлером, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

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