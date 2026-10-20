Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Во Флоренции хочется посмотреть все и сразу. Очередь в галерею Уффици, толпа у моста Понте-Веккьо, брони в популярных ресторанах — и уик-энд превращается в марафон, после которого нужен еще один отпуск.
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