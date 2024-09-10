Это говорит о вовлеченности Запада в украинский конфликт Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после проведённой РФ серии ударов по украинским военным объектам порекомендовал ожидать некрологи западных наёмников, в том числе и американских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии